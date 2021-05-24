ГОРНЯК22 24.05.2021
Алтайский край

Рубцовск: Бийск присоединился к акции барнаульцев по высадке саженцев кедра

Горняк22
11 часов Ago

Бийск присоединился к акции барнаульцев по высадке саженцев кедра Важное на сегодня Смотреть фото

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18 мая 2021

Бийский горком КПРФ организовал раздачу 500 саженцев кедра. Комментарий секретаря горкома Владимира Балахнина.

«500 трехлетних саженцев сибирского кедра попали в хорошие руки. Люди активно приходили к нам и брали деревца, чтобы посадить в парках, около многоквартирных дворов, на пустырях, в садах и огородах, на предприятиях и на территории учреждений.

Много благодарных слов мы услышали в свой адрес.

Нам было приятно видеть людей, любящих свой город, и желающих, чтобы он стал красивее. Спасибо, друзья, что откликнулись на наше предложение совместно чуть-чуть улучшить город.

Вместе мы можем многое!».

Соб. инф.

ВРубцовске

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