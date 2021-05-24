Рубцовск: К «кедровой» акции коммунистов присоединился еще один район
К "кедровой" акции коммунистов присоединился еще один район Важное на сегодня Смотреть фото
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19 мая 2021
В Калманском районе вслед за Барнаулом и Бийском были организованы посадки саженцев сибирского кедра.
Инициатором высадки деревьев стал депутат-коммунист Вячеслав Лаптев.
В селе Шадрино Калманского района было высажено 80 трехлетних саженцев кедров на участке около местной школы. Активное участие в акции приняли местные жители разных поколений.
Соб. инф.