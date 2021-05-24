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Алтайский край

Рубцовск: В Барнауле отремонтирован старейший ленинский памятник

Горняк22
11 часов Ago

В Барнауле отремонтирован старейший ленинский памятник Важное на сегодня Смотреть фото

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19 мая 2021

C 20 по 23 мая в Барнауле пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Городские власти накануне представительного международного форума решили привести в порядок и советские памятники в краевом центре.

Как уточнили в Барнаульском горкоме КПРФ, работы, проведенные на ленинском памятнике у «дома правосудия», организовала администрация Центрального района Барнаула при личном участии главы Максима Сабыны. В частности, была укреплена отмостка памятника, а также проведена очистка от старых слоев краски.

— Можем только приветствоавть подобные инициативы, — прокомментировал первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ Анатолий Барсуков. — Понятно, что иностранных гостей краевого центра могут привлечь для фотографирования именно советские артефакты, а не какие-то новые, облицованные керамогранитом объекты. Коммунисты своими силами ежегодно подновляют самый старый памятник Владимиру Ильичу. Комитет по благоустройству и озеленению нам не отказывает в высотном оборудовании для этого. Но фундамент памятника давно требовал более серьезного внимания. Эти работы планировались еще в год 150-летия Владимира Илича, но пандемические ограничения помешали их провести.

Для справки.

Самый первый из сохранившихся сегодня памятников Ленину в Барнауле появился на проспекте Ленина 7 ноября 1938 года. Копию работы столичного скульптора Сергея Меркурова первоначально планировали установить на площади Свободы, которая на то время была главной площадью в городе. Но по плану развития «Большого Барнаула» тогда же было начато строительство административных зданий на проспекте Ленина, в том числе, здания крайкома ВКП(б). Поэтому от первоначальных планов размещения меркуровской копии памятника Ленину отказались. Примечательно, что здание нынешнего «дома правосудия» (бывшего крайкома КПСС) достроили окончательно только к 1955 году.

Евгений Платунов, пресс-служба Алтайсокго крайкома КПРФ

ВРубцовске

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