Рубцовск: «Пионеры? Езжайте праздновать в гайд-парк»

"Пионеры? Езжайте праздновать в гайд-парк" Важное на сегодня Смотреть видео

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20 мая 2021

19 мая вся страна вспоминала про День пионерии, спикеры рассуждали о важности создания детских организаций. А в Алтайском крае действующему пионерскому отряду местные чиновники не позволяют провести даже концерт.

Пионерский отряд имени Ефима Мамонтова не может добиться согласования у Востровского сельсовета Волчихинского района на проведение митинг-концерта, посвященного 99-ой годовщине создания «Страны Пионерии». Отказ наиглупейший: «в Вострово нет гайд-парка, поэтому езжайте, дети, за 30 км в райцентр Волчиху в гайд-парк».

И такой отказ подписывает целый глава Востровского сельсовета В.В. Дереганов.

Соб. инф.

ВРубцовске