Рубцовск: Предприниматели Рубцовска могут узнать об источниках финансирования в рамках предстоящего Конгресса

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22 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 24 мая в Алтайском крае в рамках VII Конгресса предпринимательских объединений обсудят биржевые инструменты и возможности их использования бизнесом. Секцию организует Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В числе главных спикеров мероприятия представитель Банка России — М.Б. Полякова (г. Москва); представитель организатора и андеррайтера выпуска облигаций Ю.В. Гнездилов (г. Новосибирск). Своим опытом выхода на фондовый рынок в ходе встречи поделятся предприятия-эмитенты Сибири.

Принять участие в мероприятии могут субъекты МСП, а также предприятия крупного бизнеса. Мероприятие состоится 24 мая (понедельник) в 14.00 по адресу г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, здание центра «Мой бизнес». Сбор участников — за 30 минут до начала мероприятия. Участие бесплатное.

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Фото: bizlife21.info

Автор: vizitka01

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