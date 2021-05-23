Рубцовск: За прошедшую неделю 1414 жителей края пострадали от присасывания клещей

|

22 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 3 612 человек (2020 г. — 5 617), из них 1 135 детей до 14 лет (2020 г. — 1 849).

Зарегистрировано 82 случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом (2020 — 152), в том числе у 25 детей до 14 лет (2020 — 40), 5 случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом (2020 — 5), в том числе у 1 ребенка (2020 — 1) и 2 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (2020 — 6) у детей до 14 лет (2020 — 2).

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 4,2% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 16,3% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется в 3 декаде мая и начале июня. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Фото: mr-info.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске