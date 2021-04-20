Рубцовск: В Рубцовске для жителей поселка Правобережный сделали мостовой переход

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19 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с повышением уровня воды в реке Алей в конце минувшей рабочей недели размыло дорожное полотно на поселок Правобережный, и жители лишились возможности нормально ходить в поселок и обратно.

В субботу, 17 апреля, был сооружен мостовой переход в месте размыва дорожного полотна. Пешеходное движение в поселок восстановлено. Как отмечают специалисты, уровень воды в реке Алей начал спадать, и сегодня он уже далек от критического. Как только участок в месте размыва дорожного полотна просохнет, начнутся работы по восстановлению и укреплению дороги на поселок Правобережный. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рубцовска.

Фото: rubtsovsk.org

Автор: vizitka01

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