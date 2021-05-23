Рубцовск: В России два пособия по материнству будут платить по-новому

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23 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Совет Федерации на пленарном заседании, состоявшемся в минувшую среду, поддержал закон, который направлен на реализацию инициатив президента, озвученных в Послании Федеральному Собранию в части дополнительной поддержки семей с детьми и беременных женщин, — сообщает «РГ».

Указанный документ устанавливает следующие выплаты:

— неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно — в среднем 5 650 рублей, сумма будет выплачиваться с 1 июля;

— беременные женщины в сложной материальной ситуации, вставшие на учет на сроках до 12 недель, получат выплату в размере 6 350 рублей в месяц;

— родителям детей в возрасте до 7 лет включительно оплатят больничный по уходу за ребенком в полном объеме вне зависимости от трудового стажа.

Ранее документ приняла в третьем, окончательном чтении Государственная дума.

В свою очередь, как пояснили в Фонде социального страхования, согласно указанному документу, с 1 июля 2021 года вместо единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, вводится ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).

В отличие от единовременной выплаты, которую вместе с пособием по беременности и родам получали работающие, военнослужащие и обучающиеся по очной форме обучения женщины, вставшие на учет в ранние сроки, новое ежемесячное пособие будет выплачиваться женщинам в зависимости не от занятости, а от уровня дохода.

Право на новое ежемесячное пособие будут иметь женщины, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума.

Единовременную выплату работающим беременным ранее производил Фонд социального страхования. Новое ежемесячное пособие с 1 июля будет выплачивать Пенсионный фонд.

С отметкой — важно в ФСС подчеркивает, что женщинам, которые получили право на единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности до 1 июля 2021 года, выплата пособия будет произведена по старым правилам.

Что касается выплат по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет, то данное пособие, начиная с 1 сентября 2021 года, будет выплачиваться в размере 100 процентов от среднего заработка застрахованного лица, то есть не зависимо от его страхового стажа.

Фото: project.1obl.ru Автор: vizitka01

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