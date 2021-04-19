Рубцовск: ГИБДД Рубцовска о правилах безопасности при езде на велосипеде

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18 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Стать велосипедистом можно очень быстро. Правила дорожного движения для велосипедистов должны стопроцентно соблюдаться, и их должны знать все, кто участвует или только планирует участвовать в движении.

Каждый водитель велосипеда, должен знать:

· движение за рулем велосипеда или ведение его рядом с собой пешком производится только по ходу движения;

· разрешено двигаться по правому краю проезжей части (не далее 1 м от края) или по обочине, исключительно по одному в один ряд;

· в случае отсутствия вышеперечисленных мест, можно передвигаться по зоне движения пешеходов или тротуару;

· детям до семи лет разрешается ездить на велосипеде только по пешеходным и велосипедным участкам дороги. И вообще, в целях безопасности, дети до 7 лет должны находиться под присмотром взрослых и не должны оставаться одни, тем более в близости к дороге;

· с семи лет до четырнадцати, водитель велосипеда, может ездить по тротуарам, по специальным пешеходным и велосипедным дорожкам, по пешеходным зонам, но выезжать на дорогу ему нельзя.

Чаще всего велосипедисты нарушают требования, связанные с пешеходными переходами — по нему нужно перевозить транспортное средство в руках.

Уважаемые родители! Проговорите со своими детьми о правилах безопасного управления велосипедом, перечислите места для катания, о необходимости проверки технического состояния транспортного средства перед выездом.

Фото: medium.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске