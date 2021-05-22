Рубцовск: Новая банкнота номиналом 100 рублей поступит в обращение в 2022 году

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21 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На новой банкноте номиналом 100 рублей появятся крупные контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. По цветовому решению новая банкнота в целом будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет отличаться. Размер будет аналогичен размеру нынешней банкноты.

Новые 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России. Они станут первыми в ряду обновленных банкнот шести номиналов, следующими запланированы к выпуску банкноты в 1000 и 5000 рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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