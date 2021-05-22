Рубцовск: Рассказываем о новых правил для въезжающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства

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21 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю напоминает, что на сегодняшний день продолжают действовать ограничения на пресечение государственной границы, введенные 18 марта 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2020 г. N 635-р) в связи с нераспространением на территории России коронавирусной инфекции, — посянили в пресс-лужбе ведомства.

Также информируем, что с 1 апреля 2021 года действуют новые правила въезда для иностранных граждан и лиц без гражданства в Российскую Федерацию с целью прохождения лечения, регламентирующие Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г. № 737-р.

Раньше для пересечения государственной границы необходимо было предъявить документы, удостоверяющие личность, а также справку, выданную медицинской организацией, подтверждающую приглашение на лечение.

Согласно внесенным изменениям иностранные граждане и лица без гражданства смогут въезжать в Российскую Федерацию при соблюдении нескольких условий:

— лицу, нуждающемуся в прохождении лечения необходимо подать заявку в соответствующую медицинскую организацию;

— сведения о данном лице медицинской организацией должны быть направлены в ведомственный сегмент Минцифры России, в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в Российскую Федерацию с использованием федеральной государственной системы «Единый портал государственных услуг (функций)» для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России;

— при прохождении пограничного контроля лицу, въезжающему на территорию России для прохождения лечения необходимо предъявить действительные документы, удостоверяющие личность.

Следует отметить, что за первый квартал текущего года сотрудниками пограничного управления выявлено более 30 случаев использования иностранными гражданами поддельных медицинских справок для незаконного пересечения государственной границы.

Для исключения инцидентов связанных с пересечением государственной границы в пунктах пропуска рекомендуем иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в целях прохождения лечения проверить наличие своих данных в списках лиц,

которые могут пересекать границу, с использованием сервисов проверки на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

Также, в ПУ ФСБ России по Алтайскому краю, обращают внимание всех граждан на то, что сотрудники пограничного управления не проверяют у лиц, пересекающих государственную границу наличие тестов ПЦР, не уведомляют и не контролируют соблюдение карантинных мер при въезде в Российскую Федерацию в связи с отсутствием соответствующих полномочий.

Фото: molbulak.ru

Автор: vizitka77

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