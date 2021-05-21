Рубцовск: Кубку мира по гребле на байдарках и каноэ посвятили специальный почтовый конверт

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20 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 19 мая прошла церемония спецгашения конверта, выпущенного в честь открытия в Барнауле Второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Специально в честь II этапа Кубка мира Почта России инициировала выпуск эксклюзивного конверта с логотипом соревнований тиражом 100 000 экземпляров. Более того, был изготовлен специальный художественный штемпель с фиксированной датой. На нем — название события: «II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ», указан город Барнаул и почтовый индекс.

В торжественной процедуре гашения почтового конверта приняли участие министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, замминистра цифрового развития и связи Алтайского края Валерий Казаченко, директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий и два российских спортсмена — мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ, серебряный призер чемпионатов Европы и мира Ирина Андреева и Александр Дьяченко, заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, чемпион России, мира и Олимпийских игр 2012 года. В качестве почетных гостей также присутствовали замминистра спорта Алтайского края Максим Рябцев и Президент Алтайской Федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.

«Выпуск филателистической почтовой продукции в честь знаковых событий региона стало доброй традицией для Почты России. Я живу в Алтайском крае 53 года и соревнований такого масштаба, как это, у нас не было. Поэтому особенно приятно, что конверты с изображением логотипа Второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ разлетятся по всей стране и миру. Так же, как соревнования объединяют команды и спортсменов из разных уголков мира, Почта России объединяет города и регионы, людей и страны», — прокомментировал директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

Любой желающий, житель или гость Барнаула, участники соревнований могут поставить оттиск уникального почтового штемпеля на любую филателистическую продукцию. Отправить конверт, посвященный соревнованиям, можно по почте в любую точку земного шара или сохранить его в своей коллекции. Штемпель будет доступен с 19 по 23 мая в почтовом отделении 656000 (адрес: г. Барнаул, ул. Ленина, 54).

Отметим, в Алтайском крае соревнования такого уровня проводятся впервые. Они станут отборочным этапом перед Олимпиадой в Токио и соберут ведущих спортсменов мира, которые разыграют 6 комплектов олимпийских лицензий. Планируется, что Барнаул посетят 20 000 гостей со всего мира, участников и зрителей из 50 стран.

Справочно:

Гашением называется проставление оттиска почтового штемпеля на знак почтовой оплаты — например, наклеенную в верхнем правом углу конверта почтовую марку или напечатанную там же литеру. Гашение подтверждает, что почтовый тариф оплачен и отправление принято к доставке.

Специальное гашение (спецгашение) — почтовое гашение, специально организуемое в честь выдающегося события или памятной даты. Производится гашение специально выпущенной к этой дате почтовой продукции (марок, конвертов) также специально изготовленным художественным штемпелем.

Погашенная таким образом почтовая продукция приобретает филателистическую ценность.

Фото: barnaul.press

Автор: vizitka01

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