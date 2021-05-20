Рубцовск: Как избавиться от дома, которого уже нет

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19 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Многие земельные участки с ветхими домами или разрушенными строениями переходят в наследство внукам и правнукам. Но что же делать только вступившему во владение имуществом собственнику, если дома на земле практически нет, но право на него есть.

Поясняет Ирина Храмова, главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости номер 2 Управления Росреестра по Алтайскому краю:

«Раньше снятие с кадастрового учета объекта капитального строительства, права на который не были зарегистрированы в ЕГРН было большой проблемой, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон N 218-ФЗ) снять с кадастрового учета объект капитального строительства мог только собственник данного объекта. В связи с чем решить этот вопрос возможно было только в судебном порядке. На сегодняшний день, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» расширен круг лиц, которые имеют право подавать заявления о снятии с кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе дома».

Теперь и собственник земельного участка может обратиться с соответствующим заявлением о снятии с государственного кадастрового учета в связи с прекращением существования дома, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, если собственник такого дома ликвидирован (в отношении юридического лица), или если правоспособность собственника такого дома, прекращена в связи со смертью (в отношении физического лица), или если дом не имел собственника (п. 2.1 ч. 2 ст. 15 Закон N 218-ФЗ).

Кроме того, к заявлению должен быть приложен акт обследования, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения объекта с учетом имеющихся сведений ЕГРН о таком объекте недвижимости, а также иных предусмотренных требованиями к подготовке акта обследования документов подтверждает прекращение существования объекта недвижимости (ч. 1 ст. 23 Закона N 218-ФЗ).

Росреестр напоминает, что согласно Налоговому законодательству, за осуществление государственного кадастрового учета в связи с прекращением существования объекта капитального строительства государственная пошлина не уплачивается.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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