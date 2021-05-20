Рубцовск: Как получить электронные услуги Росреестра в 2021 году жителям Алтайского края расскажут эксперты

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19 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Эксперты Кадастровой платы Алтайского края 20 мая 2021 с 13:00 до 15:00 часов будут отвечать на вопросы жителей Алтайского края о получении электронных услуг Росреестра в 2021 году. Звонки принимаются по телефону 8 (3852) 55-76-59 (доб. 7212).

В 2020 году Алтайский край успешно перешел на новую цифровую систему учета недвижимого имущества — Федеральную государственную информационную систему Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Одним из преимуществ новой системы является объединение баз данных Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Это значительно упрощает все регистрационные процедуры и сокращает сроки обработки информации о недвижимости.

Внедрение ФГИС ЕГРН позволило запустить на территории всей страны новый сервис по выдаче выписок из ЕГРН. С помощью сервиса выписку о недвижимости можно получить в течение нескольких минут.

Повышенный интерес жителей Алтайского края к получению услуг Росреестра в электронном виде и новые возможности специализированных сервисов вызывают немало вопросов у пользователей порталов Росреестра и Кадастровой палаты.

Эксперты Кадастровой палаты дадут подробные консультации о порядке получения услуг Росреестра в электроном виде и расскажут об алгоритмах действий при работе с электронными сервисами.

Фото: kurganinsk.bezformata.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске