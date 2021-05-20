Рубцовск: Пенсионеры в Алтайском крае могут выбрать удобный способ получения пенсии

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19 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае пенсионеры могут самостоятельно выбрать удобный для себя вариант получения пенсии, определив организацию, которая будет доставлять ее, и способ получения — на дому, в кассе или на свой счет в банке. В регионе доставку пенсии и иных социальных выплат осуществляет Почта России и 24 кредитные организации, которые заключили договоры о доставке пенсии с Пенсионным фондом, — сообщили в краевом профильном ведомстве.



При выборе Почты России в качестве оператора доставки пенсии гражданин может получать выплату на дому или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения выплаты в соответствии с графиком доставки. В Алтайском крае таким способом получения пенсии пользуются 242 385 получателей пенсий.

Получать пенсию через кредитные учреждения привыкли 490 675 пенсионеров края. В этом случае выплату можно получать в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать деньги через банкомат. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаграждения. Среди выбравших этот способ доставки пенсии — 33 659 пенсионеров, предпочитающих получать деньги на пластиковую карту. Кроме того, за пенсионера получать пенсию может доверенное лицо.

Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии, что пенсионер ежегодно подтверждает факт регистрации по месту получения выплаты.

— Заявление о выборе или изменении способа доставки пенсии можно подать, не выходя из дома, воспользовавшись «Личным кабинетом гражданина» на сайте ПФР, — отмечает начальник отдела организации выплаты пенсий регионального Отделения ПФР Анна Корнева. — Такой способ подачи заявления полностью исключает визит в пенсионное ведомство. Также заявление об изменении способа доставки пенсии можно подать в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ, либо в МФЦ по месту жительства, сделать это можно и через представителя по доверенности.

В краевом пенсионном ведомстве также подчеркнули, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2011 года номер 161-ФЗ «О национальной платежной системе» получателям пенсий и иных социальных выплат на банковскую карту до 1 июля 2021 года следует перейти на карту «Мир».

Новые реквизиты следует предоставить в ПФР, подав заявление о доставке пенсии.

Фото: if24.ru

Автор: vizitka01

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