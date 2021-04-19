Рубцовск: За прошедшую неделю 23 жителя края пострадали от присасывания клещей

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18 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 28 человек из 18-ти районов Алтайского края, из них 14 детей до 14 лет. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, — сообщает Роспотребнадзор.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, специалистами возбудителей клещевых инфекций не выявлено.

Пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Фото: static.tildacdn.com

Автор: vizitka01

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