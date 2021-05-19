Рубцовск: Несовершеннолетний пешеход угодил под колеса иномарки в Рубцовске

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18 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 10 по 16 мая в Рубцовске произошло 9 ДТП, в которых пострадал 1 человек. Из них: столкновений — 6, наезд на пешехода — 1, наезд на препятствие — 1, прочие — 1. Об этом свидетельствуют данные оперативной сводки ГИБДД.

13 мая 2021 года на пер. Станционный в районе дома номер 42Б произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором несовершеннолетний пешеход 2010 года рождения, перебегая проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, не заметил проезжающий мимо автомобиль «Фольксваген Таурег». В результате наезда пешеход получил незначительные телесные повреждения.

Всего за неделю выявлено 304 нарушений Правил дорожного движения, из них: водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 16, пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 20, водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 10, водителей, непредоставивших преимущество в движении пешеходам — 3, водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 69 и др.

Ранее, на портале «вРубцовске.ру» состоялся «Прямой разговор» с начальником городского ОГИБДД.

Фото: go31.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске