ГОРНЯК22 19.05.2021

Рубцовск: В Рубцовске проходит Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения

8 часов Ago

 | 

18 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В период с 17 по 23 мая 2021 года по инициативе Организации Объединенных Наций проводится Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, посвященная теме снижения скоростного режима в городах и населенных пунктах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Неделя должна стать основой для осуществления на национальном уровне целевых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и привлечь внимание общественности к проблемам аварийности с участием пешеходов.

Мероприятия в рамках Недели в странах-участниках ООН проводятся под единой концепцией «Дороги для жизни» («Streets for life»), направленной на привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по повышению их безопасности.

Фото: nevadm.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Уровень образования жителей Алтайского края растет год от года

Горняк22: Уровень образования жителей Алтайского края растет год от года

Горняк22
8 часов Ago
Уровень образования жителей Алтайского края неуклонно возрастает. Об этом говорят данные последних четырех проведенных Всероссийских переписей населения. По данным Алтайкрайстата, эта...

Читать по теме:

ВТОПЕ: