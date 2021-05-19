Рубцовск: В Алтайском крае подписали 14-стороннее Соглашение о взаимодействии в интересах семьи и детей

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18 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В минувшую пятницу, в Министерстве социальной защиты Алтайского края состоялось совещание по вопросу реализации Соглашения о взаимодействии в интересах семьи и детей в целях выполнения Послания Президента России Владимира Путина, — сообщили в пресс-службе ведомства. Участники совещания обсудили предложения по совместной работе краевых ведомств и общественности по реализации Послания главы государства в части реализации демографической и семейной политики.

В рамках краевого соглашения в интересах семьи и детей, а также аналогичных соглашений, заключенных в каждом муниципальном образовании, в крае реализуются мероприятия, направленные на оказание семьям адресной помощи, развивается социальное партнерство по вопросам продвижения ценностей ответственного родительства, материнства и отцовства.

В рамках реализации Соглашения по традиции ежегодно в крае проходят социально значимые мероприятия, направленные на укрепление института семьи. В завершении совещания состоялась церемония подписания четырнадцатистороннего Соглашения о взаимодействии в интересах семьи и детей.

Фото: aksp.ru

Автор: vizitka77

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