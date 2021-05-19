ГОРНЯК22 19.05.2021

Рубцовск: О потребительских ценах на бензин и дизельное топливо в Алтайском крае в апреле 2021 года

8 часов Ago

 | 

18 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В апреле 2021 года цены на бензин автомобильный в Алтайском крае выросли на 0,8%, за период с начала года — на 5,2%. Дизельное топливо за месяц подорожало на 0,5%, за январь-апрель — на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

ГОРНЯК22 19.05.2021

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по городам Алтайского края за апрель 2021 года составили:

ГОРНЯК22 19.05.2021

Фото: предоставил Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

ВРубцовске

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Уровень образования жителей Алтайского края растет год от года

Горняк22: Уровень образования жителей Алтайского края растет год от года

Горняк22
8 часов Ago
Уровень образования жителей Алтайского края неуклонно возрастает. Об этом говорят данные последних четырех проведенных Всероссийских переписей населения. По данным Алтайкрайстата, эта...

Читать по теме:

ВТОПЕ: