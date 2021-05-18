Рубцовск: В 2022 году в Алтайском крае будет проведена государственная кадастровая оценка земельных участков

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17 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ, изменяющего Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», в 2022 году во всех субъектах Российской Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка земельных участков.

С учетом данных положений Управлением имущественных отношений Алтайского края издано распоряжение от 11.03.2021 № 317 регламентирующее эту процедуру. В соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», во исполнение распоряжения управления имущественных отношений Алтайского края от 11.03.2021 № 317 в 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Алтайского края (ЕГРН).

В рамках подготовительного этапа в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, КГБУ «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки» осуществляет прием деклараций о характеристиках данных объектов недвижимости.

На официальном сайте Управления имущественных отношений Алтайского края (http://www.altairegion-im.ru) размещено извещение о проведении государственной кадастровой оценки в 2022 году, содержащее информацию о форме декларации, порядке и способах ее подачи в КГБУ «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки».

Справка. На территории Алтайского края деятельность по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» осуществляет КГБУ «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки», расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Кирова, 25А.

В 2021 году бюджетное учреждение в рамках государственной кадастровой оценки выполняет определение кадастровой стоимости земельных участков категории земель особо охраняемых территорий и объектов.

Фото: aladm.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске