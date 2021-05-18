Рубцовск: Лже-сотрудник больницы обокрал рубцовчанку на 124 тысячи рублей

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17 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как выяснили полицейские, жительница города Рубцовска разместила объявление на сайте о продаже кислородного концентрата. Ей позвонил злоумышленник и, представившись работником больницы, попросил номер карты для того, чтобы приобрести указанный товар.

Потерпевшая, у которой была подключена услуга «мобильный банк», передала неизвестному все данные карты и СМС-коды. После этого с ее счета незаконно списали 124 000 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, — сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: etu.ru

Автор: vizitka01

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