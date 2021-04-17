Рубцовск: В Рубцовске сотрудники ГИБДД провели со школьниками инфоурок

|

16 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники ГИБДД напоминают пешеходам о необходимости ношения световозвращающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют работу по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий. Пешеходы являются наименее защищенными участниками дорожного движения. Так в городе Рубцовске произошло 9 дорожно-транспортных происшествии с участием пешеходов, где 9 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Для предотвращения подобных происшествий все участники дорожного движения должны быть внимательны и соблюдать Правила дорожного движения. Для пешеходов есть дополнительные средства защиты — световозвращающие элементы, помогающие водителю заметить пешехода и велосипедиста на дороге в темное время суток. В настоящее время пешеходы, которые двигаются в темное время суток по дорогам вне населенного пункта и игнорируют ношение световозвращающих элементов, тем самым подвергая свою жизнь опасности, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей.

Безопасность детей — пешеходов на дороге является одним из приоритетных направлений деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

За три месяца 2021 года на территории МО МВД России «Рубцовский» произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов. В связи с чем, сотрудники Госавтоинспекции в рамках проведения профилактического мероприятия «Пешеход» организовали «Инфоурок — «Мы ярче! Мы заметней!». Инспектора посетили одну из школ города Рубцовска, где провели разъяснительную работу среди учащихся первого класса по правилам безопасного перехода проезжей части, обратили внимание на опасность проведения игр вблизи дороги, рассказали, что внезапное появление пешехода на дороге может привести к трагедии.

Инспектора объяснили школьникам, что пешеходы сами должны проявлять заботу о собственной безопасности на дорогах, особенно в темное и ночное время суток. Один из самых простых способов обезопасить себя — это иметь на одежде специальные световозвращающие элементы. Инспектора предложили учащимся сделать их своими руками. Дети на заготовках из фетровой ткани наклеили вырезанные из разноцветной световозвращающей пленки элементы и украсили свои цветы-брелки стразами.

Инфоурок вызвал у детей яркое впечатление, оказалось, что изготовить своими руками световозвращающий элемент достаточно просто и интересно. Фантазия детей была безгранична. Получившиеся элементы учащиеся прикрепили на рюкзаки. Теперь ребят даже в темное время суток будет прекрасно видно на дороге!

Ранее мы сообщали о том, что в Рубцовске проводится профилактическое мероприятие «Твой выбор».

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

Автор: vizitka01

ВРубцовске