ГОРНЯК22 19.05.2021

Рубцовск: Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили в Алтайском крае

16 часов Ago

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17 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как мы уже сообщали ранее, весенний период для всех регионов отличается неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ветреными, потепление — похолоданием и заморозками. Так, по прогнозам синоптиков, в мае жителей Алтайского края накроет новая волна заморозков.

С 20 по 22 мая при прояснении на территории Алтайского края ожидаются заморозки до -3 градусов.

Фото: panoramarb.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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