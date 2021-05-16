ГОРНЯК22 16.05.2021

Рубцовск: 17 мая состоится «Прямой разговор» с начальником ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» Алексеем Анохиным

14 часов Ago

 | 

15 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 17 мая, с 14.00 до 15.00, на портале «вРубцовске.ру» состоится «Прямой разговор» с начальником ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский».

Вопросы касающиеся безопасности дорожного движения на территории обслуживания отделения, а также связанные с работой ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», можно задавать Алексею Александровичу уже сейчас, и, до 15.00, по местному времени, 17.05.2021г.

Для того, чтобы задать свой вопрос, воспользуйтесь нашим чатом, кликнув по кнопке «задать вопрос», либо по значку, расположенном в правом, нижнем углу сайта.

Внимание! Ваш вопрос, а соответственно, ответ Алексея Александровича, будет опубликован на этой странице с 14.00 до 20.00, 17.05.2021г.

ГОРНЯК22 16.05.2021

Автор: vizitka01

ВРубцовске

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Чиновница из алтайского сельсовета похищала бюджетные деньги

Горняк22: Чиновница из алтайского сельсовета похищала бюджетные деньги

Горняк22
14 часов Ago
В Новичихинском районе осуждена специалист комитета по финансам, налоговой и кредитной политике районной администрации за коррупционное преступление. Чиновница, используя свое служебное...

Читать по теме:

ВТОПЕ: