Рубцовск: О промышленном производстве в Алтайском крае

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16 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Индекс промышленного производства Алтайского края в январе-марте 2021 года по сравнению с январем-мартом 2020 года составил 102,1%.

Наблюдался рост выпуска продукции в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 15,6%), обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (на 6,8%), обрабатывающих производствах (на 1,4%) при сокращении выпуска продукции в добыче полезных ископаемых (на 11,3%).

В обрабатывающих производствах максимальное увеличение выпуска продукции наблюдалось в деятельности полиграфической и копировании носителей информации (на 53,2%), производстве электрического оборудования (на 20,8%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 19,5%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 17,9%).

Максимальное снижение наблюдалось в производстве кожи и изделий из кожи (на 68,9%), прочих транспортных средств и оборудования (на 28,5%). Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Фото: m.ru.investing.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске