Рубцовск: В Алтайском крае прошел семинар для тренеров по лыжным гонкам и биатлону

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13 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 11 мая в Алтайском училище олимпийского резерва прошел региональный семинар для тренеров по лыжным гонкам и биатлону. Министр спорта Алтайского края А. Перфильев наряду с другими тренерами отметил тренеров спортивной школы Рубцовска «Спарта»:

— семья Мороз — за внесенный вклад в подготовку мастера спорта России международного класса Кирпиченко Яны;

— Мананникова Игоря Владимировича, Кузьмина Олега Григорьевича, Гришковец Юлию Николаевну — за развитие лыжного спорта в городе Рубцовске и Алтайском крае.

Им были вручены сертификаты и сувенирная продукция. Кроме того, сертификат вручили и выпускнику СШ «Спарта» Дьяконенко Эдуарду, выполнившему разряд мастера спорта по лыжным гонкам.

Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска «Спарта»

Автор: vizitka01

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