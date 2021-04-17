Рубцовск: В Рубцовске изменится маршрут автобуса №3

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16 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Администрация Рубцовска информирует жителей города о том, что с 19.04.2021 изменено движение автобусов по муниципальному маршруту №3 регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Перевозка пассажиров в северной части города будет осуществляться до остановки «Алтайвагон» по улице Тракторной, с промежуточной остановкой «Телевышка» по следующему расписанию: с 6 час. 09 мин. до 08 час. 57 мин, с 16 час. 37 мин до 18 час. 12 мин. и с 19 час. 00 мин. до 20 час. 24 мин.

Более точное расписание движения по каждому автобусу на остановке «Алтайвагон» можно уточнить по телефону диспетчерской 7-18-13.

Фото: s1.fotobus.msk.ru

Автор: vizitka01

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