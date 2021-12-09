Рубцовск: Свыше 25 млн рублей направлено на ремонт двух поликлиник в Рубцовске » Городской портал — вРубцовске.ру

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08 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Главная задача регионального проекта «Развитие детского здравоохранения и создание инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» — привести в соответствие с новыми требованиями детские больницы Алтайского края.

Более 25 млн рублей направлено из краевого бюджета на ремонт двух поликлиник детской городской больницы Рубцовска и благоустройство прилегающих территорий в этом году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

Так, к примеру, в поликлинике номер 2 на Черемушках летом занялись благоустройством прилегающей территории, получив на эти цели около 2,7 млн. Заменили асфальтовое покрытие, установили новые бордюры. В настоящее время начаты работы в поликлиническом отделении. Предстоит полный капитальный ремонт первого этажа здания. Необходимо провести отделочные, сантехнические и электромонтажные работы, сделать вентиляцию, фильтр, пандус, открытую регистратуру. Ремонт этого объекта оценивается в 13,4 млн рублей.

Отметим, что в структуре детской городской больницы Рубцовска четыре поликлиники, в том числе одна очень старая. Она построена в 1954 году и расположена в частном секторе западной части города на улице Одесской.

В настоящее время готовится проектно-сметная документация по вышеуказанной поликлинике. Там предстоит очень большой объем работ. Требуется полная замена электрооборудования, систем теплоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт всех кабинетов с перепланировкой.

Ранее мы сообщали, что более 1,2 млрд рублей получит Алтайский край на развитие здравоохранение в 2022 году.

Фото: zdravalt.ru

Автор: vizitka01

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