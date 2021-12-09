Рубцовск: В алтайском Росреестре объяснили, зачем собственнику недвижимости следует внести в ЕГРН свой e-mail » Городской портал — вРубцовске.ру

|

08 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Заместитель руководителя краевого Росреестра Андрей Рерих поясняет:

«Внесение в Единый государственный реестр недвижимости актуальный адрес электронной почты (e-mail) правообладателя — один из способов получать оперативные уведомления о любых действиях в отношении его собственности».

По словам Андрея Рериха, заместителя руководителя Росреестра по Алтайскому краю, для нас очень важно, чтобы люди осознали, каких проблем можно избежать, если в нашей базе будет прописан актуальный электронный адрес собственника недвижимости.

«Во-первых, гражданин будет получать оповещения обо всех действиях с объектом, и, если что-то происходит без его согласия, своевременно отреагировать, — говорит Андрей Рерих. — Во-вторых, оперативно получать информацию об ограничениях и арестах, накладываемых на недвижимое имущество. В-третьих, получать иные уведомления, предусмотренные действующим законодательством».

Как правообладателю внести сведения о своей электронной почте в ЕГРН?

— Указать адрес электронной почты можно при совершении любого регистрационного действия, а также обратившись в один из офисов МФЦ с соответствующим заявлением, при этом госпошлина за такую услугу не взимается. При этом нужно указать адрес своей электронной почты в строке «об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе лица, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лица, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости» пункта 3.4 заявления. Сведения об адресе электронной почты будут внесены в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления, — комментирует Андрей Васильевич.

Фото: securenews.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске