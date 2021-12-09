Рубцовск: Вступил в силу приговор суда по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом в Рубцовске » Городской портал — вРубцовске.ру

|

08 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Вступил в законную силу приговор Рубцовского городского суда в отношении жителя края, осужденного по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Материалами дела установлено, что в апреле 2021 года виновный, находящийся в состоянии опьянения, управлял автомобилем. Двигаясь по улицам г. Рубцовска со скоростью не менее 100 км/ч., не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, затем на встречную обочину, врезался в остановочный павильон, по инерции въехал во двор частного дома и допустил наезд на стоящий автомобиль. Находящаяся в его автомобиле пассажирка получила телесные повреждения, повлекшие ее смерть.

С учетом фактических обстоятельств дела, признания вины и раскаяния в содеянном, осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Дополнительно он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Фото: из группы «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте»

Автор: vizitka01

ВРубцовске