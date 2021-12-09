Рубцовск: В рубцовских колониях стартует традиционный проект «Рождественская елка» » Городской портал — вРубцовске.ру

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08 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Проект, главной целью которого является укрепление и восстановление связей между отбывающими наказание родителями и их несовершеннолетними детьми, в этом году проводится в седьмой раз.

Сейчас волонтеры проекта из общественной организации «Здоровая нация» посещают исправительные учреждения Алтайского края, где помогают осужденным заполнять анкеты и писать поздравительные рождественские открытки для детей. В этом году в проекте смогут принять участие мужчины и женщины, отбывающие наказание в колониях города Рубцовска — ИК-10, ИК-9, ИК-5 и ИК-4, и в других учреждениях УИС: ЛИУ-1, ИК-3, ИК-11, ИК-6, КП-7,

Затем добровольные помощники из колл-центра по указанным в анкетах контактным телефонам и адресам свяжутся с представителями несовершеннолетних сыновей и дочерей осужденных. Когда список участников будет окончательно сформирован, организаторы проекта начнут собирать подарки, которые помогут приобрести благотворители.

С 20 декабря праздничные открытки и подарки волонтеры из города Барнаула и партнеры проекта из других регионов нашей страны развезут ребятам, которые живут в селах и городах Алтайского края, а также в городе Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Иркутске, Братске, Красноярске, Омске, Тюмени, Сургуте, Нижнем Новгороде и Самаре.

— За время проведения «Рождественской елки» многие осужденные воспользовались шансом восстановить отношения со своими детьми и семьями, укрепить связи с родными и близкими, — отмечает координатор проекта, председатель Общественного совета при УФСИН России по Алтайскому краю Юлия Скандакова. — Это важный показатель того, что люди перестали жить только для себя, стремятся сделать добро своим родным и близким.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ВРубцовске