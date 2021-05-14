Рубцовск: Отключения света пройдут на нескольких улицах в Рубцовске

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13 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с проведением работ по техническому обслуживанию электросетевого комплекса в мае 2021 года будет вводиться ограничение потребления электроэнергии потребителям г. Рубцовск в соответствии со следующим графиком:

18.05.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Кленовая, Светлая, Медовая, Цветочная, Ажурная, Васильковая, Просторная) с 10:00-18:00 ч;

26.05.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Сельстроевская) 10:00-18:00 ч;

27.05.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Жемчужная, Изумрудная, Янтарная, пр. Ленина, ул. Зеленоградская, Водная) 10:00-18:00 ч;

По вопросам обращаться в Рубцовский РЭС по тел. 9-66-62 или «Алтайэнергосбыт» по тел. (838557) 9-66-15.

Фото: dneprovec.by

Автор: vizitka01

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