Рубцовск: 9 декабря руководитель Росреестра по Алтайскому краю ответит на вопросы граждан » Городской портал — вРубцовске.ру

|

07 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Краевой Росреестр 9 декабря проведет дистанционный личный прием для жителей Алтайского края. Желающие могут задать вопросы, касающиеся учетно-регистрационной сферы, постановки на кадастровый учет, предоставления государственных услуг в электронном виде, государственного земельного контроля (надзора). На все интересующие вопросы ответит руководитель алтайского Росреестра Калашников Юрий Викторович.

Звонки на «прямую линию» принимаются с 10.00 до 12.00 по телефону: 8 (3852) 29 17 41.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

ВРубцовске