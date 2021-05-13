Рубцовск: Гонки с переворотами на крутых виражах пройдут в Рубцовском районе

|

12 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 15-16 мая в с. Бобково Рубцовского района состоятся Чемпионат и Первенство Алтайского края по автокроссу. Гонки будут посвящены дню Великой Победы. Об этом порталу «вРубцовске.ру» сообщила Алтайская Федерация Автоспорта.

Автокросс — это один из самых эмоциональных видов автоспорта. По грунтовой, извилистой трассе ездят гонщики от 5 лет. И малыши и взрослые покоряют зрителей скоростью и мастерством вождения. В с. Бобково съедутся пилоты со всей Сибири. Будут и именитые представители автокросса.

Соревнования пройдут в дисциплинах: Д2-классика, Д2Н, Супер-1600, Супербагги, Д2-юниор, Д3-мини и командный зачет. Для детей от 5 до 8 лет будет организована открытая тренировка в дивизионе Д3 — микро.

Организаторы — Рубцовский городской общественный фонд «Развитие автомотоспорта «Драйв»» и Алтайская Федерация Автомобильного Спорта (АФАС) при поддержке Министерства спорта Алтайского края.

Начало соревнований в оба дня в 12 часов. Вход свободный.

Фото: Алтайская Федерация Автоспорта

Автор: vizitka01

ВРубцовске