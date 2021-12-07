Рубцовск: Правила безопасности для детей на зимнем водоеме » Городской портал — вРубцовске.ру

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06 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С самого раннего возраста с ребенком необходимо проводить регулярные беседы о правилах безопасного поведения, в том числе и на льду. Что включают в себя необходимые правила безопасности на льду для детей? Играя на льду открытого водоема, дети должны знать:

— нельзя первый раз идти на лед самостоятельно, без предварительной его проверки кем-то из взрослых;

— нельзя приближаться к прибрежным камышам или деревьям, которые растут у кромки воды, а также вблизи сброса сточных вод в водоем. Лед в таких местах бывает менее прочным, а иногда там образуются полыньи;

— если после потепления и обильного снегопада снег в ваших следах становится влажным, катание на коньках лучше перенести на более безопасное время, категорически нельзя пробовать прочность льда ударами по нему ногой или палкой, это может привести к опасной ситуации, при возникновении малейшего сомнения в безопасности льда необходимо быстро его покинуть;

— если на водоеме есть лунка или прорубь, нахождение ребенка ближе 5 метров к ней считается опасным.

Если несмотря на все меры предосторожности сложилась опасная ситуация и у ребенка возникли сомнения в безопасности льда, необходимо сделать следующее: если ребенок не успел отойти далеко от берега, лучше вернуться назад, идти следует по своим следам;

— если возвращаться уже далеко, то следует продолжать движение скользящими шагами, обходя снежные участки, под которыми могут быть полыньи;

— бежать категорически запрещено;

— если Ваш ребенок оказался с друзьями, то продолжать движение необходимо выстроившись гуськом, на расстоянии не менее 5 метров друг от друга;

— если у ребенка с собой рюкзак, его необходимо быстро перевесить на одно плечо; если лед под ногами ребенка сильно затрещал, но не треснул, необходимо быстро, но спокойно лечь на него и откатиться на другое место.

Уважаемые родители и педагоги! Обратите внимание на занятие Ваших детей в зимний период, не допускайте выход детей и подростков на неокрепший лед. Берегите себя и своих близких. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей — это залог Вашей безопасности.

Если на Ваших глазах провалился человек под лед: немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 101, 102, 112 для абонентов сотовой связи.

Группа патрульной службы в Рубцовске

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: 24.mchs.gov.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске