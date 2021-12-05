Рубцовск: Прокуратура Рубцовска в судебном порядке добилась восстановления трудовых прав местного жителя » Городской портал — вРубцовске.ру

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04 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Прокурор г. Рубцовска обратился в Рубцовский городской суд с исковым заявлением в интересах жителя города об установлении факта трудовых отношений на определенный период, взыскании задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Алтайского края.

Прокурор в обоснование иска ссылался, что истец был допущен к работе по должности «продавца» на одном из предприятий города, однако, работодателем в нарушение требований Трудового кодекса РФ прием работника на работу не был оформлен надлежащим образом, заработная плата за период работы истцу не выплачивалась.

Решением Рубцовского городского суда, оставленным без изменения апелляционным определением Алтайского краевого суда, исковые требования на основании представленных прокурором доказательств были удовлетворены.

Установлен факт трудовых отношений, на ответчика возложена обязанность внести в трудовую книжку истца запись о периоде работы на предприятии, перечислить страховые взносы в Пенсионный фонд, а также взыскана в пользу истца задолженность по заработной плате.

Фото: vyksavkurse.ru

Автор: vizitka01

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