Рубцовск: Руководитель Росреестра по Алтайскому краю ответит на вопросы граждан

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12 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 13 мая с 10 до 11:00 ч., состоится телефонная линия с руководителем Управления Росреестра по Алтайскому краю Юрием Викторовичем Калашниковым.

По телефону (8-3852) 29-17-41 любой желающий может задать руководителю ведомства интересующий его вопрос, входящий в компетенцию Росреестра, в том числе, о реализации на территории Алтайского края Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», о возможности подачи документов в электронном виде, о реализации закона о «лесной амнистии» и другие.

Ранее мы сообщали, что Кадастровая палата подвела итоги недели правовой помощи в сфере оборота недвижимости.

Фото: news.myseldon.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске