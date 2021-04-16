Рубцовск: Жители Алтайского края чаще стали жаловаться на действия арбитражных управляющих

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15 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2020 году жители Алтайского края чаще жаловались на действие (бездействие) арбитражных управляющих в Управление Росреестра по Алтайскому краю. По статистике в 2020 году количество жалоб увеличилось на 20% в сравнении с 2019 годом. Большинство поступивших в Управление обращений от физических лиц — 163, от юридических лиц поступило — 102 жалобы.

Основное требование к работе арбитражного управляющего — соблюдение норм законодательства и баланса интересов должника и кредиторов. Если Вы уверены, что Ваши права нарушаются со стороны арбитражного управляющего в деле о банкротстве, терпеть это не нужно. Неважно, являетесь ли Вы кредитором или собственно банкротом.

Являясь органом по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, Управление Росреестра по Алтайскому краю реализует полномочия, предоставленные Кодексом РФ об административных правонарушениях, в части привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности.

В соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ поводом для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении арбитражных управляющих являются, в том числе, сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также заявления лиц, участвующих в деле о банкротстве, и лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве.

В Арбитражный суд Алтайского края в 2020 году, направлено 73 заявления о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, что на 82,5% больше чем в 2019 году.

По заявлениям Управления Арбитражным судом Алтайского края вынесено 23 решения о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности в виде предупреждения, 5 решений о наложении административного штрафа, 3 решения о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности с назначением наказания в виде дисквалификации. В 23-х случаях, совершенные арбитражными управляющими административные правонарушения были признаны малозначительными.

Фото: news.allelets.ru

Автор: vizitka01

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