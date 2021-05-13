Рубцовск: Два профилактических мероприятия проводит Госавтоинспекция в Рубцовске

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12 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU.

Профилактическое мероприятие «Безопасность велосипедиста»

С наступлением весенне-летнего периода возрастает риск увеличения количества ДТП с участием юных водителей велотранспорта, а также несовершеннолтних, использующих средства индивидуальной мобильности (гироскутеры, сигвеи, скейтборды, электросамокаты, моноколеса, роликовые коньки, самокаты).

Как правило, такие ДТП происходят в городах в населенных пунктах (на внутридворовых территориях и пешеходных переходах при пересечении дороги).

Поэтому, в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 11 мая по 20 мая 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» будет проведено профилактическое мероприятие «Безопасность велосипедиста».

Уважаемые родители! Проговорите со своими детьми о правилах безопасного управления велосипедом и средствами индивидуальной мобильности, перечислите места для катания, о необходимости проверки технического состояния транспортного средства перед выездом.

Профилактическое мероприятие «Должник»

В период с 11.05.2021 по 14.02.2021 на территории МО МВД России «Рубцовский» сотрудниками Госавтоинспекции будет проведено проф. мероприятие «Должник». Данное мероприятие направлено на профилактику по привлечению лиц, не исполнивших обязанность по уплате административного штрафа. За данное нарушение предусмотрена ответственность, по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, т.е. неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 суток, в течение 20 суток штраф можно оплатить 50% от основной суммы штрафа.

Фото: kingisepp.ru

Автор: vizitka01

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