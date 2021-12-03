Рубцовск: Квартиры без первоначального взноса в Москве » Городской портал — вРубцовске.ру

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Ипотеку без стартового взноса банковские организации выдают неохотно, так как считают такие сделки весьма рискованными. Дело в том, что для банков первый взнос — это маркер рискованности сделки, который выступает гарантом возврата средств в ситуации дефолта клиента, если будет наблюдаться падение стоимости жилья на рынке недвижимости.

Выдача кредитов без стартового взноса требует от банковских организаций создания высоких резервов, поскольку Банк России по представленным продуктам использует высокие макропруденциальные надбавки. Получается, что выдача ипотеки без первоначального взноса является невыгодной для банков, поскольку вынуждает их высвободить дополнительный капитал. Реальная рентабельность кредитования сокращается. Эксперты отмечают, что в среднем количество одобренных заявок составляет до 40%.

Жесткие условия для заемщиков

Строительство дома, в котором клиент может купить себе квартиру, должно вестись в рамках 214-ФЗ. При этом продолжительность промежутка времени, начиная моментом готовности и до сдачи объекта государственной комиссии по приемке жилых объектов строительства — не меньше десяти месяцев с той даты, когда в банковскую организацию было подано заявление на ипотеку.

Чтобы купить квартиру в новостройке без первоначального взноса в Москве по цене застройщика (можно оформить на сайте — покупка без взноса), важно, чтобы клиент соответствовал ряду требований. Например, заемщик должен иметь исключительно официальный доход, который отражается в справке 2-НДФЛ. Ипотека дается только лицам с безупречной кредитной историей. Банки тщательно проверяют рассматриваемые заявки потенциальных заемщиков. Задачей является выявление неплатежеспособных лиц, которые будут не в состоянии выплачивать задолженность за жилье по ипотеке.

Где найти ипотеку без стартового взноса?

Согласно данным портала Банки.ру, кредит без первого взноса можно получить в:

— Транскапиталбанке;

— Банке России;

— Промсвязьбанке;

— Инвестторгбанке.

Залогом по таким ипотечным программам выступает приобретаемая недвижимость.

По словам эксперта сайта Банки.ру И. Солдатенковой, число ипотечных предложений под залог покупаемых квартир в течение последних нескольких лет значительно сократилось. Хотя нельзя говорить о том, что до пандемии их также было много. Чаще всего можно было найти партнерские предложения банков на какие-то конкретные жилые комплексы, неликвидные объекты.

Автор: vizitka01

ВРубцовске