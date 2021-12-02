Рубцовск: Сотрудники полиции проводят проверку по факту хищения денежных средств под предлогом инвестирования на бирже » Городской портал — вРубцовске.ру

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01 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники полиции проводят проверку по факту хищения крупной денежной суммы у 29-летней жительницы Барнаула.

В полицию обратилась жительница Барнаула с заявлением о хищении 880 тысяч рублей. По предварительным данным, в начале лета этого года потерпевшей позвонила неизвестная девушка и сообщила о выигрыше сертификата на обучение по направлению инвестиции. Горожанка согласилась на предложение и несколько онлайн — занятий прошла бесплатно. Затем злоумышленники сообщили, что последующие уроки платные и необходимо заплатить 70 тысяч рублей. Также они предложили открыть брокерский счет для получения дохода и пополнить его на сумму 260 тысяч рублей. Через несколько дней «инвестиционный консультант» рекомендовала еще сделать взнос в сумме 550 тысяч рублей для получения большего дохода. Девушка несколько месяцев ждала поступление обещанной прибыли, однако деньги на счет так и не пришли.

Сотрудники полиции напоминаю гражданам о мерах по сохранности денежных средств.

В настоящее время многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями и брокерским онлайн-услугам, среди них встречаются и мошенники, которые, используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, стремятся вытянуть как можно больше денег из доверчивых граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения.

Факты хищения подобным способом зарегистрированы и в городе Рубцовске.

Горожане вкладывают деньги, надеясь получить прибыль. Мошенники рисуют красочные графики, позволяют даже вывести небольшие суммы, а потом убеждают своих жертв делать более крупные инвестиции, а далее блокируют их счета. Если Вы желаете принять поступившее инвестиционное предложение, обязательно изучите отзывы о данном онлайн-брокере, попросите показать его лицензию на оказываемые услуги, чтобы быть уверенным о надежном вложении средств.

Фото: weeklyprofit.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске