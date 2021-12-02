Рубцовск: Краевые соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» » Городской портал — вРубцовске.ру
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01 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 27 ноября 2021 г. на ст. Тягун состоялось первенство Алтайского края по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона».
Лучшие результаты воспитанников спортивной школы Рубцовска «Спарта»:
— Возр. гр. 2008-2009 г. р., 3 км свободным стилем — Бобров Егор (1 место), Медкова Екатерина (2 место);
— Возр. гр. 2006-2007 г. р., 5 км свободным стилем — Золотухин Роман (3 место), Ионин Виталий (8 место);
— Возр. гр. 2004-2005 г. р., 5 км свободным стилем — Бобров Андрей (3 место);
— Возр. гр. 2003-1986 г. р., 5 км свободным стилем — Залевская Анастасия (7 место).
Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска «Спарта»
Автор: vizitka01