ГОРНЯК22 02.12.2021

Рубцовск: Краевые соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» » Городской портал — вРубцовске.ру

2 часа Ago

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01 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 27 ноября 2021 г. на ст. Тягун состоялось первенство Алтайского края по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона».

Лучшие результаты воспитанников спортивной школы Рубцовска «Спарта»:

— Возр. гр. 2008-2009 г. р., 3 км свободным стилем — Бобров Егор (1 место), Медкова Екатерина (2 место);

— Возр. гр. 2006-2007 г. р., 5 км свободным стилем — Золотухин Роман (3 место), Ионин Виталий (8 место);

— Возр. гр. 2004-2005 г. р., 5 км свободным стилем — Бобров Андрей (3 место);

— Возр. гр. 2003-1986 г. р., 5 км свободным стилем — Залевская Анастасия (7 место).

ГОРНЯК22 02.12.2021 ГОРНЯК22 02.12.2021

Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска «Спарта»

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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