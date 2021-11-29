Рубцовск: Профилактика краж из дачных домов » Городской портал — вРубцовске.ру

|

28 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Полиция Рубцовска напоминает жителям о профилактических мерах, направленных на предупреждение краж из дачных домов и садоводческих товариществ.

Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче без присмотра. Как показывает практика, чаще всего злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты, черный и цветной металлолом, строительные материалы.

Кражи из дач и садовых домиков в основном совершаются в зимний период, когда хозяева редко посещают свои жилища.

В связи с этим полиция напоминает владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с подключением к центральному пульту вневедомственной охраны. Но если такой возможности по какой-либо причине нет, то целесообразно воспользоваться следующими советами:

1. Не оставляйте на даче ценные вещи, увезите их с собой в город.

2. Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки.

3. Чаще навещайте свое загородное жилище. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко.

4. Если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда сотрудников полиции постарайтесь сохранить следы преступления.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны и бдительны! При обнаружении на территории садовых товариществ лиц и транспортных средств, вызывающих подозрение, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102 — с мобильного, 91-025.

Фото: znamkaluga.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске