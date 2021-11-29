Рубцовск: В Рубцовске сотрудники ГИБДД проведут мероприятие «Должник» » Городской портал — вРубцовске.ру

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28 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В период с 29 ноября по 4 декабря 2021 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» запланировано проведение профилактического мероприятия «Должник».

Согласно Кодекса об административных правонарушениях, на оплату штрафа дается не более 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Неуплата штрафа в установленный законом срок является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Узнать о наличии своих штрафов возможно через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru и официальный сайт Госавтоинспекции (ГИБДД.РФ).

Госавтоинспекция призывает водителей не только своевременно оплачивать штрафы, но и не нарушать правила дорожного движения — это самый простой способ не только избежать штрафов, но и гарантия безопасности на дороге.

Фото: vipatovo.ru

Автор: vizitka01

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