Рубцовск: В преддверии новогодних праздников Почта России напоминает о правилах упаковки посылок » Городской портал — вРубцовске.ру

|

28 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Ежегодно в преддверии новогодних праздников жители Алтайского края отправляют посылки и бандероли с подарками во все уголки страны и за рубеж. Почта России подготовила рекомендации, как правильно упаковывать посылки и бандероли.

Упаковка должна соответствовать типу посылки. Если подарок небольшой, например, до 3 кг весом, то его можно упаковать в специальный пластиковый пакет, который продается в любом почтовом отделении.

Крупные вещи обычно отправляют в прочной картонной коробке. Их также можно приобрести в почтовом отделении. Коробки различаются по размеру, максимальный — 42,5×26,5×38 см.

Если планируете использовать собственную коробку или пакет, убедитесь, что они не содержат посторонних надписей, рисунков и других символов. Также на упаковке не должно быть старого скотча или его следов.

Во время транспортировки предметы не должны перемещаться внутри коробки. Рекомендуем заполнить свободное пространство бумажным, пенопластовым или другим наполнителем. Если подарок хрупкий, то его дополнительно можно обернуть воздушно-пузырчатой пленкой и сделать специальную пометку у оператора перед отправкой.

Не подлежат пересылке скоропортящиеся продукты питания и напитки, предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность, загрязнять или портить другие почтовые отправления и оборудование. С полным списком таких предметов всегда можно ознакомиться на официальном сайте Почты России.

При отправке посылок с описью вложения не стоит их заранее упаковывать — их нужно передать сотруднику Почты для сверки содержимого с описью.

Чтобы отправить посылку без очереди, можно воспользоваться цифровыми сервисами Почты России. На официальном сайте или через мобильное приложение Почты России можно оформить и оплатить почтовое отправление, затем упаковать посылку, руководствуясь правилами. Останется распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан трек-номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение. Отправление, оформленное онлайн, будет принято сразу же, вне зависимости от количества клиентов в зале — нужно просто передать посылку оператору.

Ранее мы сообщали, что жители Алтайского края могут оплатить налоги в любом почтовом отделении.

Фото: darudar.org

Автор: vizitka01

ВРубцовске