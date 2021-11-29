Рубцовск: Ансамбль осужденных рубцовской ИК-10 — победители регионального этапа Дельфийского чемпионата » Городской портал — вРубцовске.ру

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28 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Творческие соревнования организованы при поддержке ФСИН России, Санкт-Петербургского ведомственного университета и Национального Дельфийского совета страны. Мероприятие направлено на реализацию творческих способностей осужденных, вовлечение их в позитивную деятельность и кружковую работу, а также содействие им в адаптации и ресоциализации после освобождения.

Состязания проводились в 14 номинациях, среди которых: театр, художественное чтение, рисунок, живопись, эстрадное пение, дизайн одежды, кулинарное искусство и другие направления. Участие в них приняли 94 осужденных из учреждений УИС Алтайского края. 84 из них представили индивидуальные работы, 10 — коллективные.

Оценочной комиссией УФСИН России по Алтайскому краю, в составе которой также работали члены Общественного совета при УФСИН, были отобраны лучшие номера в каждой номинации. Так, в номинации «Ансамблевое пение» равных не было ансамблю осужденных из ИК-10. Они исполнили две пенсии — «Ой, до не вечер» и «Знаю я, есть края».

Работы победителей регионального этапа направили в Санкт-Петербургский университет ФСИН России для участия в финале Дельфийского чемпионата. Итоги творческого конкурса подведут в уже середине декабря.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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