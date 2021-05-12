Рубцовск: Отдых и безопасность на водных объектах

|

11 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае постепенно устанавливается жаркая погода. Еще немного — и все устремятся на отдых к воде. Однако без соблюдения всех необходимых мер предосторожности приятное времяпрепровождение у водоема может обернуться трагедией.

Чтобы отдых на воде прошел без происшествий, инспекторы ГИМС напоминают жителям края правила безопасности на водных объектах.

Не рекомендуется принимать водные процедуры до начала купального сезона. Во-первых, вода еще не прогрелась, во-вторых, в местах, оборудованных для отдыха на воде, еще не организовано дежурство спасателей, они приступят к дежурству с открытием купального сезона. А значит в случае беды — никто не сможет помочь.

Также инспекторы ГИМС обращают внимание родителей на безопасность детей во время нахождения у воды. Взрослым не следует оставлять детей на водоемах без присмотра ни на секунду. На берегу легко потеряться в толпе отдыхающих. Также не стоит позволять детям играть одним на берегу водоёма без присмотра взрослых.

Надо помнить, что каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность.

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101». Будьте осторожны на водоемах!

Группа патрульной службы № 6 центра

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: avto.goodfon.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске