Рубцовск: Осторожно — тонкий лед! » Городской портал — вРубцовске.ру

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26 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, иногда среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Одной из причин трагедий на водоемах — безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. У человека в состоянии опьянения притупляется чувство самосохранения, реакция замедляется, и он не может адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Бывают случаи, когда во время образования ледяного покрова недостаточной толщины, любители рыбной ловли на автотранспорте стремятся забраться подальше. Ведь иногда даже толстый ледяной покров не является гарантией безопасности, поскольку автомобиль может наехать на трещину или пройму, а их на крупных водоемах довольно много. В результате машина всего за несколько секунд может оказаться под водой, что существенно снижает шансы на спасение.

Даже если в целом на водоеме образовался устойчивый лед, то при определенных условиях возможно появление опасных участков: трещин и промоин. Попадая на такие участки, автомобиль быстро уходит под воду и люди, находящиеся внутри, не всегда имеют возможность спастись.

В целях недопущения происшествий, связанных с провалом автомобильного транспорта и людей под лед на территории Алтайского края в период с ноября по конец марта проводится акция «Безопасный лед».

ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» обращает внимание граждан на то, что выезд на лед автомобилей смертельно опасен! Избегайте ненужного риска. Не злоупотребляйте спиртными напитками и следите за безопасной эксплуатацией печей при нахождении в палатках.

Детские игры на водоемах и рядом со льдом недопустимы, если Вы заметили детей, играющих на льду — не оставайтесь равнодушными, остановите опасные игры.

Фото: калязин.тверскаяобласть.рф

Автор: vizitka01

ВРубцовске