Рубцовск: В Рубцовске готов к вводу в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс » Городской портал — вРубцовске.ру

|

25 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Мусоросортировочный комплекс позволит сортировать и выбирать компоненты из твердых коммунальных отходов и отправлять их на дальнейшую переработку, — сообщает сайт газеты «Местное время«. На объекте установлено оборудование отечественного производства, обустроена весовая, выполнена планировка участка и другие необходимые подготовительные работы.

– Задача комплекса разделить отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Последние на профессиональном сленге называются «хвосты», они будут размещаться тут же на полигоне, который находится на смежном земельном участке. Ценные фракции, а это бумага, картон, пластик, стекло, металл и другие полезные компоненты, отправятся на перерабатывающее предприятие. Комплекс принадлежит компании-партнеру регионального оператора ООО «КДС», которое оформило на это соответствующую лицензию и в настоящий момент занимается получением тарифа. В дальнейшем между компанией и регоператором будет заключен договор, согласно которому для нас будет осуществляться комплекс услуг по сортировке отходов. С появлением мусоросортировочного комплекса «Вторгеоресурс», как региональный оператор, замкнет на себе полный цикл обращения с ТКО – с момента их сбора и транспортирования до сортировки и захоронения, – рассказывает директор «Вторгеоресурса» Алексей Обидин.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, принятой в Алтайском крае, все твердые коммунальные отходы должны подлежать сортировке. Это одна из основных задач мусорной реформы – выделять полезные компоненты, запускать их во вторичный оборот, чтобы на полигон попадало как можно меньше отходов. За три года с начала реформы уже произошел сдвиг в сознании потребителей, но гражданам необходимо показать конечный итог работы региональных операторов – замкнутый цикл обращения с ТКО.

На новом мусоросортировочном комплексе отходы будут сортироваться в ручном режиме. Он представляет собой конвейерную линию, с обеих сторон которой будут стоять операторы, каждый из них будет отбирать свои компоненты. На выходе разделенные отходы попадают в специальный пресс и формируются в брикеты, которые будут отправляться с промплощадки на дальнейшую переработку. Все, что останется после сортировки, будет утилизировано на полигоне.

Надо отметить, что сегодня нет универсального предприятия, утилизирующего все виды вторичного сырья, – бумага, стекло, пластик, металл и прочее отправятся на разные заводы, где получат вторую жизнь. Но не всё вторсырьё отправится на переработку, и это очень важный момент. Так, пластиковая бутылка, которая загрязнена, например, примесями или остатками пищи – не попадет в руки сортировщика и будет захоронена на свалке. Аналогичный подход применяется и к другим видам отходов.

– Проектная мощность мусоросортировочного комплекса от 40 до 80 тысяч тонн в год в зависимости от загрузки и графика работы. Для работы линии будет создано порядка 30 рабочих мест, 20 из них – это непосредственно люди, работающие на сортировке. Персонал уже частично набран. Комплекс размещен на участке площадью 1,5 гектара, который находится в долгосрочной аренде. Он расположен в непосредственной близости с городским полигоном ТБО, так как для нас очень важно иметь «короткое» транспортное плечо. Это напрямую влияет на понесенные в процессе оборота отходов затраты. Общая стоимость проекта оценивается в сумму около 15 миллионов рублей. Комплекс будет перерабатывать отходы, собранные не только в городе, но и во всей Рубцовской зоне, – продолжает рассказ руководитель «Вторгеоресурса».

По словам Алексея Обидина, основная сложность при строительстве комплекса заключалась в подключении к электросетям. Расстояние до ближайшего населенного пункта 2,5 километра, плюс изначальное отсутствие технической возможности. Кроме того, на процесс очень сильно влияют формальные процедуры. Так, например, сначала необходимо оформить землю под площадку, затем построить на ней комплекс и подключить его к энергосетям, чтобы оборудование работало. Только после этого можно получить лицензию на сортировку и обработку твердых коммунальных отходов. А когда все упомянутые формальности соблюдены, можно подавать документы в Управление по государственному регулированию цен и тарифов для установления соответствующего тарифа.

Новый мусоросортировочный комплекс – первый в Алтайском крае. Его запуск отвечает целям и задачам национального проекта «Экология», нацеленного на эффективное обращение с отходами производства и потребления. Нацпроект призван ускорить формирование комплексной системы обращения с ТКО и создание условий для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению отходов производства и потребления.

Как утверждают производители модульных комплексов «7GReenLine», один из которых и установлен в Рубцовске, на них отбирается до 70 % полезного вторсырья. Создание подобных линий должно свести к минимуму захоронение ТКО на полигонах и внести свою лепту в улучшение экологической ситуации в территориях. Но и здесь не все так просто.

– Тут все дело в том, что не надо распихивать отходы по защитным лесополосам и каким-то углам. До сих пор в нужной степени не налажен контроль со стороны надзорных ведомств за организациями, оказывающими услуги по вывозу отходов. Здесь большое поле для злоупотреблений. Они могут вывозить ТКО, прикрываясь, например, строительными отходами. И все это ради экономии денег, чтобы не платить за утилизацию на полигоне. Сегодня трудно найти лесополосу, не загаженную мусором. А что творится в лесах? Необходимо на ежедневной основе работать с населением, прививать гражданам культуру обращения с отходами, – подчеркивает Алексей Обидин.

Запуск мусоросортировочного комплекса может состояться в январе, после того как Управление по государственному регулированию цен и тарифов Алтайского края установит для него тариф – на данный момент все зависит от решения регулятора. Пакет документов уже подготовлен и скоро будет направлен в краевое ведомство.

Между тем в регионе утверждена новая территориальная схема обращения с ТКО. Согласно ей в краевом правительстве планируют заняться масштабными проектами по возведению новых полигонов до 2024 года. Кроме полигонов ТБО, во всех существующих зонах запланированы площадки накопления, мусоросортировочные комплексы, мусороперегрузочные площадки с предварительной сортировкой и другое. Осуществление этих планов требует инвестиций в объеме более 8 млрд рублей, и без государственно-частного партнерства здесь не обойтись. По замыслу разработчиков схемы, в Рубцовской зоне новый полигон должен быть построен к 2023 году в трех километрах к западу от города. Его площадь составит 15 гектаров, а мощность – 100 тысяч тонн в год.

Фото: Максим Добровольский/Местное время

Автор: vizitka77

ВРубцовске